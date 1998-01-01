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مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"

الجمعة 29 يونيو 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"



غزة / سما /

للجمعة الرابعة عشر على التوالي، تواصل مسيرات العودة وكسر الحصار فعاليتها في جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


وأطلقت الجهة المشرفة على مسيرات العودة، والمتمثلة بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، على اليوم "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".

ودعت في بيان لها  الفلسطينيين للمشاركة الواسعة اليوم في غزة والضفة والغربية والقدس والداخل المحتل، وستبدأ فعاليات اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصرا في جميع مخيمات العودة الخمس المنتشرة شرقي القطاع.

وأكدت أن مسيرات العودة مستمرة، "دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".

وأوضحت الهيئة، أن مسيرات العودة "شعبية بأدوات سلمية تعبيرا عن رفض الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية، ورفضا لكافة المحاولات الأمريكية لفرض حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية".

وشددت الهيئة على وجوب "رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الصهيوني الظالم المفروض عليه منذ اثنى عشر عاما". 

كما حذرت بشدة، من "أية محاولات لاعتبار صفقة القرن أمرا واقعا والتساوق معها، وإقدام بعض الدول على إجراءات تطبيعيه تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، مطالبة كافة "القوى الوطنية والإسلامية وخاصة حركتي فتح وحماس، للعمل على إنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الوطن وإجراء الانتخابات، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وصولاً لوحدة وطنية تؤسس لشراكة حقيقية".


وتدخل مسيرات العودة أسبوعها الرابع عشر، وسط تصاعد حالة التوتر بين المقاومة الفلسطينية التي ترد على استهداف طائرات الاحتلال الحربية لغزة، بقصف المستوطنات المتاخمة للقطاع وهو ما بات يعرف بمعادلة "القصف بالقصف"، الأمر الذي ينذر وفق بعض المراقبين، بتدحرج الأمور لجولة مواجهة جديدة.

#مسيرات العودة #غزة

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