نائب وزير الخارجية الروسي لإسرائيل: لا مبرر لضرب إيران في سوريا

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن الجمعة، أن الأميركيين والروس متفقون على معظم تفاصيل الحل حول مستقبل سوريا. وقال مسؤول روسي، إن أميركا ما زالت ملتزمة بموقفها "تفويض" بلاده لإيجاد حل للأزمة، شريطة حل عقدة الوجود الإيراني".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانف قد طمأن إسرائيل من التواجد الإيراني في سوريا، واصفا إياه "بالمقلّص".

ورأى بوغدانف في حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية أنه "لا يوجد مبرر للهجمات التي تشنّها إسرائيل في الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن ذلك "منافٍ للمواثيق الدولية، بل ويساعد بالإرهابيين".

في غضون ذلك، وغادر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزينكوت، الخميس بشكل غير متوقع ومفاجئ، إلى بزيارة غير عادية إلى زيارة لنظيره الأميريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "آيزينكوت سيجري لقاءات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في واشنطن، سيبحث الجانبان التعاون العسكري في مواجهة التحديات الأمنية المهمة في مختلف مناطق الشرق الأوسط"، مضيفًا أن "الغرض من الرحلة كان تنسيق التحركات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي في سوريا، والملف الإيراني".