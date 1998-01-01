كولومبيا ترافق اليابان للدور الثاني والسنغال تغادر

وكالات / سما /

حققت كولومبيا فوزا ثمينا على السنغال 1-صفر لتحسم التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة السابعة رفقة اليابان التي خسرت أمام بولندا 1-صفر.

وتربع منتخب كولومبيا على الصدارة برصيد ست نقاط، ليصعد برفقة منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، الذي تفوق بفارق معايير اللعب النظيف، على منتخب السنغال صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد وفارق الأهداف بعد تعادلهما 2-2 في مواجهتهما المباشرة، وظل منتخب بولندا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ولائحة اللعب النظيف تتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها كل فريق.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى معايير اللعب النظيف لتحديد المنتخب المتأهل في حال تساوي منتخبين في رصيد النقاط وفارق الأهداف والتعادل في المواجهة المباشرة.

وحصل منتخب اليابان على أربع بطاقات صفراء، في حين نالت السنغال ست بطاقات.

وتقمص ياري مينا مدافع برشلونة الإسباني دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف منتخب كولومبيا الوحيد في الدقيقة 74، ليقوده للصعود إلى الأدوار الإقصائية وملاقاة صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة.

في المقابل، ضاعف منتخب السنغال من أحزان الكرة الأفريقية، بعدما أصبح الممثل الخامس للقارة السمراء الذي يودع المسابقة من دور المجموعات في المونديال، ليلحق بباقي ممثلي الكرة الأفريقية في البطولة وهم مصر وتونس والمغرب ونيجيريا.