جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كولومبيا ترافق اليابان للدور الثاني والسنغال تغادر

الجمعة 29 يونيو 2018 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا ترافق اليابان للدور الثاني والسنغال تغادر



وكالات / سما /

حققت كولومبيا فوزا ثمينا على السنغال 1-صفر لتحسم التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة السابعة رفقة اليابان التي خسرت أمام بولندا 1-صفر.

وتربع منتخب كولومبيا على الصدارة برصيد ست نقاط، ليصعد برفقة منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، الذي تفوق بفارق معايير اللعب النظيف، على منتخب السنغال صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد وفارق الأهداف بعد تعادلهما 2-2 في مواجهتهما المباشرة، وظل منتخب بولندا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ولائحة اللعب النظيف تتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها كل فريق.

    

وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى معايير اللعب النظيف لتحديد المنتخب  المتأهل في حال تساوي منتخبين في رصيد النقاط وفارق الأهداف والتعادل في المواجهة المباشرة.

وحصل منتخب اليابان على أربع بطاقات صفراء، في حين نالت السنغال ست بطاقات.

وتقمص ياري مينا مدافع برشلونة الإسباني دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف منتخب كولومبيا الوحيد في الدقيقة 74، ليقوده للصعود إلى الأدوار الإقصائية وملاقاة صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة.

  في المقابل، ضاعف منتخب السنغال من أحزان الكرة الأفريقية، بعدما أصبح الممثل الخامس للقارة السمراء الذي يودع المسابقة من دور المجموعات في المونديال، ليلحق بباقي ممثلي الكرة الأفريقية في البطولة وهم مصر وتونس والمغرب ونيجيريا.

#كولومبيا #النسغال

أخبار ذات صلة

فرنسا وسويسرا يتأهلان للدور الثاني من المونديال

بايرن للدور الثاني وارسنال يحيي آماله الأوروبية

حسابات معقدة تحسم التأهل للدور الثاني بالمونديال

الجزائر تفوز على السنغال وتتأهل للدور الثاني في كأس أمم افريقيا( فيديو)

12 فريقاً ضمنوا التأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا

ميلان

فيديو.. ميلان يفوز بخماسية ويعبر للدور الثاني من اليوروباليج

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."المنطاد الحارق" لتوسيع بقعة النار الغزية لمسافة 40 كم

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

محلل إسرائيلي : حماس تسير في الاتجاه الصحيح

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

طيور غزة المهاجرة..حسابات الموت والحياة

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل الحرب على غزة الى حين!

الأخبار الرئيسية

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة

السفير القطري مع هنية

معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص