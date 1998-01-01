فيديو.. بلجيكا تهزم إنجلترا في معركة البدلاء

وكالات / سما /

تصدّرت بلجيكا المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بفوزها على إنجلترا بهدف نظيف مساء الخميس، على ملعب "كالينينجراد" في آخر مباريات الدور الاول.

وأحرز عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفعت بلجيكا رصيدها في ختام المجموعة إلى 9 نقاط، مقابل 6 لإنجلترا، علماً بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، وضربت بلجيكا موعداً مع اليابان في الدور التالي، فيما تتواجه إنجلترا مع كولومبيا.

وأشرك المنتخبان تشكيلتان رديفتان في هذا اللقاء، حيث أجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاري ساوثجيت 8 تعديلات على تشكيلته الأساسية، فشارك جاري كاهيل، وفيل جونز بخط الدفاع، وإريك داير، وفابيان ديلف في الوسط، وترينت ألكسندر-أرنولد، وداني روز كظهيرين على الطرفين، وماركوس راشفورد، وجيمي فاردي في الخط الأمامي، مقابل جلوس هدّاف الفريق هاري كين على الدكة.

من ناحيته، أشرك مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز 9 لاعبين احتياطيين في تشكيلته، فلعب توماس فيرمايلين، ولياندر ديندونكر في الدفاع، وناصر الشاذلي، ومروان فيلايني، وموسى ديمبيلي، وعدنان يانوزاي، ويوري تيليمانز في الوسط، وتورجان هازارد، وميتشي باتشواي في الهجوم.

بدوره، فاز منتخب تونس على بنما بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بختام منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وسجل لاعبو تونس أهداف المباراة الثلاثة، حيث تقدم منتخب بنما أولاً عبر ياسين مرياح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، ورد "نسور قرطاج" بهدفين لفخر الدين بن يوسف، ووهبي الخزري في الدقيقتين 51، و66 على التوالي.

وحصد المنتخب التونسي 3 نقاط، ليودع المونديال في المركز الثالث بانتصار شرفي، تاركاً بنما في ذيل الترتيب بلا رصيد، بينما تصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 9 نقاط، خلفه إنجلترا 6 نقاط.