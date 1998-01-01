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العالول: التجمعات البدوية هي العامل الأساسي لحماية أرضنا من التهويد

الخميس 28 يونيو 2018 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: التجمعات البدوية هي العامل الأساسي لحماية أرضنا من التهويد



رام الله/سما/

 قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن البدو والتجمعات البدوية هم العامل الأساسي لحماية أرضنا من التهويد والاستيطان والسرقة.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الخميس، في الاعتصام المستمر والذي تنظمه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تجمع الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأضاف العالول أن الرئيس الخالد ياسر عرفات كان دائما يتحدث عن فخرنا بالتجمعات البدوية وفخرنا بالبدو المنتشرين على أرضنا الفلسطينية، كونهم العامل الأساسي لحماية هذه الأرض، فمن يسير بالوطن من شماله لجنوبه أو شرقه لغربه دائما ما يجد هذه التجمعات البدوية المنتشرة التي تعيش في ظروف صعبة لكنها ثابتة وموجودة، هذا الوجود الذي يحمي هذه الأرض ويضرب مخططات الاحتلال.

وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاولت تهجير التجمعات البدوية للسيطرة على الأرض، وكان آخر تلك الخطوات هذا الجهد الكبير الذي تبذله لتهجير أهالي الخان وليفتحوا المجال أما السيطرة على الأرض، لأن من الواضح أن هذا التجمع بات العقدة أمامهم للسيطرة على المنطقة المحيطة، وتحقيق ما يمسى مشروع القدس الكبرى.

وقال العالول إننا ندرك أن الاحتلال بذل جهدا كبيرا مع أهلنا في التجمعات البدوية وقدم اغراءات لهم، وهددهم بالترحيل والتهجير ومارس عليهم كل أشكال الضغوط من أجل رحيلهم، فالموضوع ليس وليد الشهرين الماضيين، في المقابل فإن التجمعات البدوية عندها مهمة تاريخية عبر كل الفترات الماضية حيث إن وجودهم وانتشارهم هو رمز عروبة هذه الأرض، ولا أعتقد أنه يوجد مواطن يتخلى عن مهمته التاريخية، مهمة إثبات عروبة هذه الأرض والتواجد عليها وحمايتها.

وأضاف أن لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وإقليم حركة فتح بالقدس تعليمات من الرئيس محمود عباس بتوفير أي شيء يحتاجه أهالي هذا التجمع من أجل أن يستمر وجوده وصموده.

#العالول #تجمعات بدوية

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