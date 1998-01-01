السيسي: مصر تدعم كافة المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

غزة/القاهرة/

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح صحافي له اليوم الخميس، ان الرئيس السيسي أكد خلال استقبال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بالقاهرة اليوم بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها ما تمر به المنطقة من أزمات امتدت تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط والعالم، مشيرا ان اللقاء تناول أيضا آخر مستجدات القضية الفلسطينية التي تعد القضية العربية المحورية.