جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السيسي: مصر تدعم كافة المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الخميس 28 يونيو 2018 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: مصر تدعم كافة المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية



غزة/القاهرة/

 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح صحافي له اليوم الخميس، ان الرئيس السيسي أكد خلال استقبال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بالقاهرة اليوم بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها ما تمر به المنطقة من أزمات امتدت تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط والعالم، مشيرا ان اللقاء تناول أيضا آخر مستجدات القضية الفلسطينية التي تعد القضية العربية المحورية.

 

#السيسي #مصر #فلسطين #قضية فلسطينية

أخبار ذات صلة

دحلان : لقاء السيسي وترامب حدث تاريخي للقضية الفلسطينية

دحلان : لقاء السيسي وترامب حدث تاريخي للقضية الفلسطينية

ارشيفية

القيادة تقرر تنفيذ كافة قرارات المجلس الوطني والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية

اضراب- ارشيف

الاضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على شهداء غزة

تسهيلات- ارشيف

الاحتلال يقرر تجميد كافة التسهيلات التي طلبتها امريكا للسلطة الفلسطينية

الرئيس عباس

الرئيس: أعلن باسم القيادة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة

السيسي نتنياهو - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السيسي حصل من نتنياهو على ضوء اخضر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."المنطاد الحارق" لتوسيع بقعة النار الغزية لمسافة 40 كم

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

محلل إسرائيلي : حماس تسير في الاتجاه الصحيح

طيور غزة المهاجرة..حسابات الموت والحياة

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل الحرب على غزة الى حين!

الأخبار الرئيسية

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة

السفير القطري مع هنية

معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص