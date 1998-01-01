شاهد.. أبو حسنة: مؤتمر نيويورك شهد تعهدات جديدة بسد عجز "الأونروا"

غزة/سما/

قال المُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إنه منذ بداية شهر يناير من هذا العام قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع 300 مليون دولار من المُساعدات، بِالإضافة إلى ذلك هناك 150 مليون دولار عجز مُرحل من عام 2017.

وأضاف أبو حسنة، خلال لقاء متلفز "نتحدث هنا عن حوالي 40% من ميزانية الأونروا عجز كبير، قمنا باتصالات مكثفة ومتعددة أسفرت عن الحصول على 200 مليون دولار خلال مؤتمر روما ثم من المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر القمة في الدمام على مئة مليون أخرى، وتَبقى لنا 250 مليون دولار، وهذا العجز هو عجز كبير وغير مسبوق، مالدينا من مال يكفي حتى نهاية شهر أغسطس، لذلك هُناك تَهديدات جدية لعمليات الأونروا لِموظفيها في مكان مثل قطاع غزة الشعب يعتمد علينا اعتمادًا كليًا في حياتهم".

وكان مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، قد حذر من تقليص كبير سيطال برامج أساسية للأونروا، ضاربا المثل بخدمات الصحة والتعليم خلال أسابيع إن لم تتم تغطية العجز المقدر بنحو 250 مليون دولار، فضلاً عن الاستغناء عن مئات الوظائف وتخفيض الرواتب.