"ليبرمان" لن ننجر لضغوط اعلامية وشعبية لشن حرب الآن

غزة/سما/

قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان: " إنه في داخل مجتمعنا الاسرائيلي هناك اشخاص ذوي نفس قصير يريدون منا ان نشن حرب الآن وحسم المعركة الآن".

و أوضح ليبرمان خلال كلمة القاها خلال مراسم تخريج دورة طيران في قاعدة "ختصريم" الجوية: "نحن نسير وفق سياسة امنية جدية، و لن نستجيب لضغوط وسائل الاعلام الاسرائيلية او الشارع الاسرائيلي، مشيراً الى أن "اسرائيل" تواجه تحديات وتهديدات كثيرة مع قطاع غزة وعلي الحدود الشمالية".

و أضاف: "إن الشيء الأهم بالنسبة لنا هو حفظ امن اسرائيل، فنحن نعمل وفق سياسة مسؤولة وفقا لمصالح اسرائيل، و ليس لدينا النية لننجر لحرب بل نحن من يقرر قيادة الحرب، و سوف نفعل ما نريد كما ينبغي".