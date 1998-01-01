بالصور... أريحا: إغلاق مطعم بعد ضبط لحوم فاسدة بداخله

اريحا/سما/

أغلقت لجنة تنظيم السوق الداخلي في محافظة اريحا والأغوار (وزارة الاقتصاد الوطني، الصحة، الزراعة، الضابطة الجمركية ، بلدية أريحا، الشرطة) اليوم الخميس، مطعماً مخالفاً للأنظمة والقوانين المعول بها، بناء على قرار من النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظة.













وأفاد مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني منذر عريقات ان اغلاق المطعم جاء بعد ضبط الطواقم لحوم فاسدة، ومشروبات منتهية الصلاحية و لحوم وسنتشل مجمد لا تحمل تاريخ صلاحية ولا يوجد عليها بطاقة بيان، علاوة على ان بيئة تحضير الطعام لم تكن صحية ولم يراعي صاحب المطعم متطلبات واشتراطات الصحة العامة الامر الذي يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.