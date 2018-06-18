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180 حزب ومنظمة دولية تطالب بالإفراج عن الأسيرة خالدة جرار ووقف الاداري

الخميس 28 يونيو 2018 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
180 حزب ومنظمة دولية تطالب بالإفراج عن الأسيرة خالدة جرار ووقف الاداري



رام الله/سما/

أصدرت"شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين" عريضة سياسية ضمت أسماء وتوقيع عشرات الأحزاب والقوى والجمعيات الفلسطينية والعربية والدولية، طالبت بالإفراج الفوري عن المناضلة الفلسطينية الأسيرة والبرلمانية خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارسة الاعتقال الإداري.

وقالت المحامية شارلوت كييتس المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" أن هذه المنظمات السياسية والجمعيات واللجان هي القوى المبادرة لإطلاق حملة أممية تطالب بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن خالدة جرار، ويتوقع أن يصل عددها إلى المئات في غضون الأيام والأسابيع القادمة.

وأعلنت كييتس أن شبكة "صامدون" ستقوم بتسليم البيان ومذكرة حقوقية خاصة بالاعتقال الإداري إلى عدد من المؤسسات الدولية الحقوقية.

وتلتقي كييتس خلال الأيام القادمة ضمن وفد حقوقي مع الأسير السابق والسفير الحالي لجمهورية جنوب أفريقيا في برلين لتسليمه البيان ومطالبة جنوب أفريقيا بالعمل على طرح قضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل الأوروبية والدولية. الجدير ذكره ان الاحتلال قام باعتقالها في الثاني من يوليو ، تموز 2017 وجرى تجديد إعتقالها ثلاث مرّات على التوالي

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#خالدة جرار #اعتقال #افراج

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