نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

القدس/سما/

هدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو قطاع غزة بأن سلاح الجو سيحسم أي معركة قادمة مع المقاومة في القطاع.

و قال نتنياهو: " من يجرنا لمواجهة عسكرية سيندم على ذلك كثيرا، فلسلاح الجوي دور حاسم لأي حرب مقبلة مع قطاع غزة".

جاءت تهديدات نتنياهو، خلال خطاب ألقاه خلال مراسم تخريج دورة طيران في احدى القواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال .

واوضح نتنياهو قائلا: إن اسرائيل ستواصل وقف تموضع ايران داخل سوريا.

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن نتنياهو قوله: نحن مصرون على وقف التهديد الايراني، فسلاح الجو سيواصل استهداف اهادف ايرانية في سوريا فجهودنا لوضع ايران في مكانها اثمرت، ايران تريد ابادة اسرائيل فلن نسمح لها تطوير سلاح ذري، ولن نسمح لها بتحويل سوريا لقاعدة لإطلاق الصواريخ نحو اسرائيل، حسب زعمه.