مسؤول خليجي يؤكد لقاء بن سلمان ونتنياهو في الأردن

بيروت/وكالات/

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأردن يوم الاثنين في 18 حزيران/ يونيو الجاري.

هذه المعلومات أكدها لـ الميادين مسؤول خليجي رفيع المستوى على اطلاع مباشر بحيثيات هذا اللقاء.

وقال هذا المسؤول للميادين إن المعلومات حول ما جرى في هذا اللقاء شحيحة جداً، ولكن النقاش العام تناول ما يسمى بـ "صفقة القرن" واعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.

وربط المسؤول الخليجي بين الأحداث التي شهدها الأردن مؤخراً حول الأزمة الاقتصادية وبين هذا الاجتماع "الذي أتى بعد تقديم السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدات للأردن تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار".

وعقب ذلك، لاحظ هذا المسؤول أن لهجة الأردن ظهر فيها بعض التغيير حيال قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمعروف أن هذا البلد كان قد رفض بشدة هذا القرار بعيد صدوره واعتبره "باطل قانوناً لأنه يكرّس احتلال إسرائيل للشطر العربي من المدينة".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت مساء الجمعة 22 يونيو عن لقاء سري، جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للأردن، يوم الاثنين الماضي.

وقال محلل الشؤون العربية بالصحيفة، جاكي حوجي، إنه تلقى اتصالا من أحد أصدقائه بالأردن، وأكد له على عقد اللقاء، بين الرجلين، في القصر الملكي الأردني.

وزعم المحلل حوجي، أن ابن سلمان كان ينتظر نتنياهو في القصر الملكي الأردني، أثناء زيارته الأخيرة لعمان، يوم الاثنين الماضي.

وأشار المحلل، الى وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين، السعودي والإسرائيلي، تحت رعاية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.