طبيلة : جهود حثيثه ومشتركة للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات في الخليل

رام الله / سما /

أكد وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة ان الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات الشريكة تبذل جهود حثيثة للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات في كافة المحافظات . وبما يحقق مستوى وذات جودة عالية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور .

جاء ذلك خلال زياره لمعاليه وفريق من الوزاره صباح اليوم الخميس 28/06/2016 لمحافظة الخليل شملت ، مقر المحافظة . مديرية الخليل . مجمع المركبات العمومية بالخليل . بلدية الخليل . بلدية يطا . مديرية يطا.





وفور وصوله لمقر المحافظة كان في إستقباله عطوفة المحافظ كامل حميد وطاقم من موظفي المحافظة .





وفي مستهل اللقاء رحب عطوفة المحافظ بمعالي السيد الوزير طبيلة والوفد المرافق، وأعرب له عن سعادته وإعتزازه بهذه الزياره وهذه اللفتة الكريمة ، مؤكداً له جاهزية المحافظة بالعمل المشترك والبناء مع الوزارة في كافة المجالات التي تعنى بواقع قطاع النقل والمواصلات في المحافظة .





وبدوره قدم معالي الوزير المهندس سميح طبيلة شكره وإمتنانه لعطوفة المحافظ كامل حميد على حفاوة وحسن الاستقبال ، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الحثيثة ما بين الوزارة والمحافظة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة للنهوض بهذا القطاع الهام والذي يساهم بشكل فاعل في خدمة كافة شرائح المجتمع ويشكل رديفا حقيقيا للاقتصاد الوطني الفلسطيني .

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا أبرزها ، الحجز الإداري للمركبات ودخوله حيز التنفيذ . وموضوع النقاط على المخالفات المرورية . والمركبات الخصوصية التي تنقل بأجر وعدم قانونيتها . والمشاكل المرورية بالمحافظة . وعمل دوريات السلامة على الطرق وبالتعاون مع شرطة المرور ودورها البارز في ترسيخ وتنفيذ روح القانون والالتزام بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم .

كما تم مناقشة سبل القضاء على المركبات المشطوبة وغير القانونية وتوضيح أثرها السلبي على المواطنين والسلم الأهلي . وأيضا التطرق الى موضوع المشاطب واهتمام الوزارة بتكييفها مع القوانين والأنظمة المعمول بها . كما تم التاكيد من الوزارة على وقوفها ودعمها للتطبقات الذكية الحديثة في إطار القانون والشروط الصادرة عن الوزارة بالخصوص .

تأتي زيارة الوزير طبيلة في إطار الحرص والاهتمام الشديدين نحو تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة الى تلبية احتياجات ومتطلبات المواطن وملامسة همومه اولا باول للرقي بمستوى الاداء والخدمات المقدمة للجمهور .





وأيضا زار الوزير بلدية الخليل . حيث كان في إستقباله رئيس البلدية السيد تيسير أبو سنينة وتناول اللقاء مع البلدية ايضا الوضع المروري في المحافظة إضافة الى بحث مشكلة المركبات الخصوصية وتأثيراتها على عمل المركبات العمومية ، اضافة الى ظاهرة المركبات المشطوبة وسبل القضاء عليها . وإتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد مكان مناسب لإنشاء مديرية حديثة بالخليل تليق بها وبمكانتها .





كما زار الوزير في مستهل جولته بلدية يطا وإجتمع مع رئيس البلدية السيد ابراهيم أبو زهرة . وناقشا جملة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتطرق الطرفان للوضع المروري العام في المحافظة وبحث الاسباب التي ينجم عنها احيانا الازدحام والاختناق المروري ، والحديث حول مسالة مواقف السيارات ، ومكاتب التكسي وبحث إمكانية نقل بعضها من مواقع الاكتظاظ الى مواقع أخرى تكون أكثر أريحية.





كما زار الوزير والوفد المرافق له مديرية النقل والمواصلات في الخليل وفي يطا . حيث أطلعاه مدراء عامون المديريتين ، أ. حمزه الحرباوي والاخ محمد جبرين على واقع وطبيعة عمل وآداء الموظفين مبرزا له إلإحتياجات والمتطلبات اللازمة . وشدد الوزير على جميع الموظفين ضرورة تضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد . والتأكيد على أهمية استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بافضل صورها . وبشكل سلس وبشكل يشعر فيه المواطن بكل راحة وحصوله على حقوقه كاملة وفق القانون والانظمة المعمول بها





وفي ذات السياق ، أشاد الوزير طبيلة بأداء الموظفين وبجهودهم الحثيثة في خدمة الجمهور الكريم ، مشدداً على ضرورة وأهمية التعاون والتعاضد ما بين كافة الموظفين والمضي قدما نحو تطوير مستوى الاداء .





كما تخللت جولة الوزير زيارة مجمع المركيات العمومية في محافظة الخليل . وإستمع لهموم واحتياجات السائقين . مؤكدا معاليه على أن ابواب الوزاره مفتوحة للجميع ، ومتواصلة في بحث كافة المشكلات ومعيقات العمل في المجمعات. وايجاد الحلول المناسبة لها وفق النظام والقانون .