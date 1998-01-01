سوريا توجه نداء وطنيا لرجال أعمالها في مصر

دمشق/وكالات/

ناقش رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، مع وفد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر سبل إعادة منشآتهم وتفعيل استثماراتهم داخل سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" فقد خرج الاجتماع بعدة قرارات داعمة للاستثمار والصناعة أهمها تشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في مصر.

وتناول اللقاء أيضا تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يسهم في توسيع أسواق التصدير وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وتفعيل المكتب الاقتصادي بالسفارة السورية في مصر.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المستثمرين لإعادة الاستثمار في سوريا وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار وعزم الحكومة على فتح مجالات واسعة للتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين لهم دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.