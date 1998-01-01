جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عباس كامل.. "كاتم أسرار الرئيس"

الخميس 28 يونيو 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس كامل.. "كاتم أسرار الرئيس"



القاهرة /وكالات/

أدى رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من هو اللواء عباس كامل؟

يعد اللواء عباس كامل، من أبرز القادة الذين ظهروا على الساحة خلال السنوات الماضية، بعدما ظهر خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014.

تولى كامل منصب مدير مكتب الرئيس ضمن الفريق الرئاسي الذي شكله السيسي ومن قبله كان مدير مكتبه في وزارة الدفاع، وذلك بعد تدرجه في الوظائف بجهاز المخابرات الحربية.

ولقب اللواء المصري بعدة ألقاب طيلة السنوات الماضية ظهرت في وسائل الإعلام المصرية، منها "ظل الرئيس"، و"كاتم أسرار الرئيس"، وذلك بسبب قربه الشديد من السيسي وعدم البوح بأي أسرار عنه.

وظهر اللواء عباس كامل لأول مرة مع الرئيس السيسي قبل أداء اليمين الدستورية، وجلس بجواره في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلا عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية وقصري الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب.

وكان الظهور العلني الأول للواء عباس كامل بصفته فى قضية "التخابر مع قطر"، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إلى شهادته، بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها محمد مرسي، و10 من قيادات الإخوان، بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر.

#مصر #السيسي #عباس كامل

أخبار ذات صلة

أسرار اجتماع الرئيس المعزول " مرسى " بالإسلاميين قبل سقوطه

ايفانكا و ترامب

كشف أسرار صامة عن علاقة "ترامب" بابنته إيفانكا: "بصقت على وجهه"!

ابو بكر البغدادي

أسرار خطيرة حول مخبأ البغدادي ومقر قيادة "داعش"

بالفيديو..منشقة عن "داعش" تفضح أسرار التنظيم

"عكاظ": زوجة أبو سياف تكشف أسرار سقوط الرمادي على يد داعش

القمة العربية الظهران

"إعلان الظهران" يدعم رؤية الرئيس عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن

الأكثر قراءة اليوم

التعمري يتحدث عن الرئيس عباس وقريع ودحلان ..

تقدير إسرائيلي: واشنطن تدخل على خط ترشيح ورثة لعباس وهؤلاء ابرزهم ..

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

محلل إسرائيلي : حماس تسير في الاتجاه الصحيح

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل الحرب على غزة الى حين!

فيديو.. كوريا الجنوبية تُذل المنتخب الالماني وتخرجه من الدور الاول في المونديال

قيادي في حماس: الحركة لم تعلن موقفا من "عرض ليبرمان" قبل تلقيه رسميا

الأخبار الرئيسية

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة

السفير القطري مع هنية

معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص