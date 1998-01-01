عباس كامل.. "كاتم أسرار الرئيس"

القاهرة /وكالات/

أدى رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من هو اللواء عباس كامل؟

يعد اللواء عباس كامل، من أبرز القادة الذين ظهروا على الساحة خلال السنوات الماضية، بعدما ظهر خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014.

تولى كامل منصب مدير مكتب الرئيس ضمن الفريق الرئاسي الذي شكله السيسي ومن قبله كان مدير مكتبه في وزارة الدفاع، وذلك بعد تدرجه في الوظائف بجهاز المخابرات الحربية.

ولقب اللواء المصري بعدة ألقاب طيلة السنوات الماضية ظهرت في وسائل الإعلام المصرية، منها "ظل الرئيس"، و"كاتم أسرار الرئيس"، وذلك بسبب قربه الشديد من السيسي وعدم البوح بأي أسرار عنه.

وظهر اللواء عباس كامل لأول مرة مع الرئيس السيسي قبل أداء اليمين الدستورية، وجلس بجواره في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلا عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية وقصري الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب.

وكان الظهور العلني الأول للواء عباس كامل بصفته فى قضية "التخابر مع قطر"، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إلى شهادته، بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها محمد مرسي، و10 من قيادات الإخوان، بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر.