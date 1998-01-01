الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

دمشق/وكالات/

أفادت وسائل اعلام دولية بأن الجيش السوري بسط سيطرته على بلدات المليحة الشرقية والمليحة الغربية والرخم في ريف درعا.

كذلك قالت وكالة "سانا" إن وحدات من الجيش نفذت مساء الأربعاء، سلسلة رمايات نارية مركزة ضد محاور وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" وخطوط إمدادها في السهول المحيطة بالجمرك القديم في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا.

وذكرت "سانا" أن الجيش يسعى إلى قطع طرق وخطوط إمداد المسلحين في درعا البلد، القادمة من الريف الشرقي والحدود الأردنية.

ودخل الجيش بلدتي "الكريم الجنوبي" و"الشرايع" في ريف درعا الشمال شرقي بعد انضمامهما إلى المصالحات المحلية.

كما تم في البلدتين تسوية أوضاع نحو 450 شخصا، بينهم 75 مسلحا سلموا أسلحتهم وأنفسهم للجيش لتسوية أوضاعهم.

إلى ذلك سلم نحو 375 شابا من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، أنفسهم وتمت تسوية أوضاعهم.