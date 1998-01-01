مجدلاني: إسرائيل تحاول ضرب علاقتنا مع تركيا

رام الله/سما/

ااتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني حكومة الاحتلال بمحاولة ضرب العلاقات الفلسطينية التركية، من خلال نشر "أكاذيب في صحافتها".

وقال مجدلاني لمصادر صحفية: " هذه محاولة رخيصة لضرب أسافين في العلاقة الفلسطينية التركية"، مشيرا إلى أن جهات رسمية حكومية إسرائيلية تقف خلفها.



وأضاف:"هناك تنسيق على أعلى المستويات بين القيادة الفلسطينية والقيادة التركية، للعمل معا من أجل نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية".

يذكر ان صحيفة "هآرتس" العبرية زعمت أن هناك طلب فلسطيني سعودي أردني إلى إسرائيل للتشويش على الأنشطة التركية في مدينة القدس.

وفي هذا السياق