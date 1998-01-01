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شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

الخميس 28 يونيو 2018 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله



وكالات

 نشرت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، مقطع فيديو يظهر تدريبات عسكرية مثيرة للأخير، ونجله ولي العهد، الحسين.

الفيديو الذي نشرته الملك رانيا بمناسبة إتمام نجلها ولي العهد عامه الـ24، يظهر قيام الملك عبد الله ونجله الحسين بإطلاق نار حي على أهداف محددة، والتدرب على الاشتباكات المباشرة.

وتدرب الملك وولي العهد أيضا على إطلاق النار من داخل السيارة، والترجل منها، والانسحاب بعد إتمام المهام.

وكتبت الملكة رانيا: "كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولي. كثيرة هي الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية. الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية في اختتام سلسلة من التدريبات مؤخراً".

#عبد الله #الادرن #اطلاق نار

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