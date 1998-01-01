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الحساينة يوقع عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي

الخميس 28 يونيو 2018 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة يوقع عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي



غزة/سما/

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بتمويل من دولة الكويت الشقيقة – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال الحساينة خلال مراسم التوقيع أتقدم باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بالشكر والعرفان من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق على دعمهم أبناء شعبنا الفلسطيني والشكر موصول للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ممثلاً بالشيخ صباح خالد الأحمد الصباح وكافة العاملين في الصندوق، وأخص بالشكر مدير عمليات الصندوق مروان الغانم والذي يبذل جهوداً كبيرة في إنجاح مشاريع إعادة الإعمار.

وقال "نوقع عقد مشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بغزة ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، هذا المشروع الهام والحيوي والذي سيخدم سكان القطاع كافة؛ هو رسالة الوفاء من الحكومة والشعب الكويتي الشقيق لأشقائهم الفلسطينيين والذين يتعرضون بشكل يومي للعدوان الإسرائيلي وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا في قطاع غزة من استمرار للحصار وتدمير لكافة القطاعات الأساسية والحيوية من البنية التحتية إلى المنشآت والمرافق الصحية والاقتصادية ومراكز تقديم خدمات الجمهور" .

وثمن الحساينة جهود كافة الطواقم المشاركة في إنجاز مشروع مستشفى الولادة من الفريق الوطني والمكتب الاستشاري ووزارة الأشغال العامة والإسكان وزارة الصحة الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل الإسراع في إنشاء هذا المشروع الهام.

#الحاسينة #الشفاء

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