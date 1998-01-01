أربع إصابات بينها سيدة وطفل في حادث سير جنوب جنين

جنين/سما/

أصيب أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفل، اليوم الخميس، بجروح، في حادث سير وقع على شارع جنين نابلس جنوب جنين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، في بيان صحفي، أن طواقمها في مركزي جنين وعرابة، أخلت أربع اصابات بينها طفل وامرأة حامل، من داخل مركبتين تصادمتا، على شارع جنين نابلس، قرب قرية بير الباشا.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتسليمهم لطاقم اسعاف الهلال الاحمر ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم.