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شعث: الاشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين

الخميس 28 يونيو 2018 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية نبيل شعث إن منظمة الاشتراكية الدولية تبنت بالإجماع، في ختام اجتماعاتها في جنيف مشروع القرار الفلسطيني، الداعي إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.

وأضاف شعث في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن مشروع القرار الذي قدمته حركة فتح باعتبارها عضوا كاملا في الاشتراكية الدولية، يدعو أيضا إلى الاعتراف بفلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

واعتبر شعث القرار الذي وصفه بالشامل والكامل، أنه من أهم القرارات التي تصدر عن المنظمة الاشتراكية والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى كلمته التي القاها امام الاجتماع والتي تناول فيها التطورات الإقليمية والدولية وأثرها على القضية الفلسطينية، مؤكدا نهاية الهيمنة الأميركية على العالم وتغير موازين القوى، لافتا الى الدور الذي يجب ان تلعبه الاشتراكية الدولية في العالم الجديد، وضرورة ان تقود موقفا يدين الممارسات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات عملية تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، لبناء عالم جديد يتميز بالعدالة والسلام.

#شعث #فلسطين

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