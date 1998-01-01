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اتفاق يقضي بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال مرتين كل شهر

الخميس 28 يونيو 2018 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق يقضي بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال مرتين كل شهر



رام الله/سما/

توصلت الهيئة العامة للشؤون المدنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتفاق مع الجانب الاسرائيلي للمباشرة بتنفيذ ما اتفق عليه بين الأطراف بعد إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية حول ترتيبات الزيارة الثانية لعائلات الأسرى، حيث سيتمكن ذوو الأسرى من زيارة أبنائهم مرتين في الشهر استنادا لهذا الاتفاق.

وأوضحت "الشؤون المدنية" في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق مسبق بين الحكومة الفلسطينية والصليب الأحمر الذي يتولى الترتيب والتنفيذ لهذه الزيارات.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز سيكون له كبير الأثر الايجابي على الأسرى وذويهم، وأكدت الهيئة أن الأسرى وقضاياهم هي دوما على سلم أولويات عملها، ولن تدخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف حياتهم لحين تحررهم ومعانقتهم شمس الحرية، منوهة إلى أن هذا الاتفاق سوف يدخل حيّز التنفيذ مباشرة.

#احتلال #اتفاق

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