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التربية تعلن عن منح دراسية في اليونان

الخميس 28 يونيو 2018 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في اليونان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة) في اليونان للعام 2018.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الخميس 19/7/2018 الساعة الواحدة ظهراً.

#التربية والتعليم #منح دراسية

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