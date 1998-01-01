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رأفت: ندعو الدول العربية لتقديم الدعم المالي العاجل لوكالة الغوث «الأونروا»

الخميس 28 يونيو 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الى ان وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية أدى الى عجز مالي في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال:" باتت الوكالة تعاني من ازمة مالية واضحة في موازنتها والتي لا تقل عن (250) مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018 والتي لن تمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التموينية للاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة (قطاع غزة-الضفة الغربية) وفي الأردن وسوريا ولبنان".

وأوضح رأفت ان هذه الازمة الخانقة التي تحدق بالوكالة تهدد انتظام الدراسة في العام الدراسي القادم في المدارس التابعة للوكالة في جميع البلدان.

وأشار رأفت الى ان الوكالة قد تلجأ للاستغناء عن اعداد كبيرة من موظفيها لعجزها عن تأمين الرواتب حسب ما أعلن أكثر من مسؤول فيها.

وفي نهاية بيانه دعا رأفت الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط والتي لديها إمكانيات مالية كبيرة الى الإسراع في تقديم الدعم المالي الاستثنائي والعاجل لسد العجز المالي في موازنة الوكالة حتى نهاية العام 2018 لتستطيع الوكالة متابعة مهامها في تقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين، والمحافظة على استمرار الوكالة واحباط محاولات الإدارة الامريكية التي تهدف للقضاء على الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

#صالح رأفت

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