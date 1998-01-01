جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تنظم "سباق فلسطين بلا مخدرات" بمناسبة الاسبوع العالمي لمكافحة المخدرات

الخميس 28 يونيو 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اطلق اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة و اللواء جبريل الرجوب رئيس  اللجنة الأولمبية الفلسلطينية، اليوم سباق رياضي تحت شعار " سباق فلسطين بلا مخدرات"  وذلك بالتعاون ما بين الاتحاد الرياضي للشرطة وادارة مكافحة المخدرات وادارة العلاقات العامة في الشرطة واتحاد العاب القوى واللجنة الاولمبية  في رام الله.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان السيد اللواء حازم عطا الله واللواء  جبريل رجوب ابتداءا السباق بوضع اكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، ومن ثم اعطاء الاشارة لبدء السباق .

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات الاسبوع العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف في السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) من كل عام، واختتام الاسبوع الاولمبي، ويأتي هذا السباق للتاكيد على دور الرياضة  للحد من افة المخدرات ونشر التوعية من اضرار هذه الافة، والعمل سويا مع الشرطة من اجل القضاء عليها وشارك في السباق ما يقارب 600 مشارك من مختلف محافظات الوطن والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كذلك عدد من ادارات الشرطة.

وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بتأمين طريق سير السباق  وتم نشر العناصر لضمان السير  بالشكل المطلوب والذي انطلق من امام ضريح الشهيد ياسر عرفات مرورا بدوار المنارة وسط مدينة رام الله الى نهاية السباق في قاعة ماجد اسعد في البيرة.

وفي نهاية السباق تم توزيع الكؤوس على الفائزين بالمراتب الأولى من فئات الذكور والاناث وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر هذه الفعالية العميد محمد تيم مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي والعقيد طارق الحاج مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة والعقيد ناصر ابو حناني مدير ادارة الحراسات والعقيد بسام جبر مدير الاتحاد الرياضي للشرطة والعقيد فؤاد ابو عرقوب مديرفرع شرطة المرور  وعبد المجيد حجة  الأمين العام للجنة الأولمبية الفلسطينية  و د. هاني الحصري ممثلا عن الللجنة الأولمبية و د. مازن الخطيب رئيس اتحاد العاب القوى وعدد من ضباط الشرطة.

#الشرطة #مكافحة المخدرات

أخبار ذات صلة

الحكم باعدام تاجري مخدرات

صور: الحكم باعدام تاجري مخدرات وبالمؤبد على 2 آخرين واتلاف كميات من المخدرات

الدراج الفلسطيني علاء الدالي واردوغان

صور: أهداه أردوغان دراجة "سباق" فبترت إسرائيل ساقه خلال مسيرات العودة

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

انفاق غزة - ارشيف

الشرطة تضبط 3 فوهات ..مخدرات غزة والنفق الراجع !

طقس

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

الرئيس عباس وترامب

رئيس المؤتمر اليهودي العالمي "أعدّ" اللقاء بين عباس .. ترامب

الأكثر قراءة اليوم

التعمري لـ"سما : قريع المسؤول الوحيد الذي زارني والرجوب أخطأ بقوله ان كل مليارات الامارات ما بترجع دحلان

تقدير إسرائيلي: واشنطن تدخل على خط ترشيح ورثة لعباس وهؤلاء ابرزهم ..

والدة الجندي "أرون شاؤول" تهدد حكومة نتنياهو وتدعو لتقديم مساعدات لغزة

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل الحرب على غزة الى حين!

فيديو.. كوريا الجنوبية تُذل المنتخب الالماني وتخرجه من الدور الاول في المونديال

قيادي في حماس: الحركة لم تعلن موقفا من "عرض ليبرمان" قبل تلقيه رسميا

اسعار العملات

الأخبار الرئيسية

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة

السفير القطري مع هنية

معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص

غرينبلات - ارشيف

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

غزة -ارشيفية

مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننجر خلف تصعيد حماس... ومساعدات لغزة قريباً