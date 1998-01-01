الشرطة تنظم "سباق فلسطين بلا مخدرات" بمناسبة الاسبوع العالمي لمكافحة المخدرات

رام الله / سما /

اطلق اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة و اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسلطينية، اليوم سباق رياضي تحت شعار " سباق فلسطين بلا مخدرات" وذلك بالتعاون ما بين الاتحاد الرياضي للشرطة وادارة مكافحة المخدرات وادارة العلاقات العامة في الشرطة واتحاد العاب القوى واللجنة الاولمبية في رام الله.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان السيد اللواء حازم عطا الله واللواء جبريل رجوب ابتداءا السباق بوضع اكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، ومن ثم اعطاء الاشارة لبدء السباق .

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات الاسبوع العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف في السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) من كل عام، واختتام الاسبوع الاولمبي، ويأتي هذا السباق للتاكيد على دور الرياضة للحد من افة المخدرات ونشر التوعية من اضرار هذه الافة، والعمل سويا مع الشرطة من اجل القضاء عليها وشارك في السباق ما يقارب 600 مشارك من مختلف محافظات الوطن والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كذلك عدد من ادارات الشرطة.

وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بتأمين طريق سير السباق وتم نشر العناصر لضمان السير بالشكل المطلوب والذي انطلق من امام ضريح الشهيد ياسر عرفات مرورا بدوار المنارة وسط مدينة رام الله الى نهاية السباق في قاعة ماجد اسعد في البيرة.

وفي نهاية السباق تم توزيع الكؤوس على الفائزين بالمراتب الأولى من فئات الذكور والاناث وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر هذه الفعالية العميد محمد تيم مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي والعقيد طارق الحاج مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة والعقيد ناصر ابو حناني مدير ادارة الحراسات والعقيد بسام جبر مدير الاتحاد الرياضي للشرطة والعقيد فؤاد ابو عرقوب مديرفرع شرطة المرور وعبد المجيد حجة الأمين العام للجنة الأولمبية الفلسطينية و د. هاني الحصري ممثلا عن الللجنة الأولمبية و د. مازن الخطيب رئيس اتحاد العاب القوى وعدد من ضباط الشرطة.