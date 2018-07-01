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الكتلة تستعد لتوزيع منح دراسية بقيمة 150.000$ لـ 500 طالب

الخميس 28 يونيو 2018 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أنهت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة السراء الخيرية استعداداتها لتوزيع منح دراسية بقيمة 150.000 $، لنحو 500 طالب وطالب من طلبة جامعات وكليات القطاع.

بدوره بين أ. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة أن المنح اختصت فيها الكتلة الإسلامية طلبة المستوى الرابع في الجامعات والذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة لتيسير أمور تسجيلهم في الفصل الدراسي القادم والذي يكون لهم الفصل الدراسي الأخير، ومساعدتهم بذلك على اجتياز المرحلة الجامعية دون أن تكون الأمور الاقتصادية عائقاً أمام اكمال مسيرتهم الدراسية.

وأكد فروانة على أن الكتلة الإسلامية تسعى جاهدة وتتواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية لتوفير كل ما يمكنه مساندة الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية ومساعدتهم في التغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وأفاد فروانة أن توزيع وتقديم المنح لمستحقيها من الطلاب والطالبات سيكون يوم الأحد الموافق 1/7/2018 في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة الإسلامية.

#الكتلة الاسلامية #منح دراسية

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