عصابة أردنية في السعودية تنصب على الضحايا بأسلوب مبتكر

وكالات / سما /

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض في المملكة العربية السعودية أنه تم القبض على عصابة مخالفة لقوانين أنظمة الإقامة مكونة من 3 أشخاص من الجنسية الأردنية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و49 عامًا.

وأضاف، وفق صحيفة "سبق” السعودية، أن معلومات وردت عن ارتكاب العصابة لعدد من جرائم السرقة بالنصب والاحتيال على كبار السن، وذلك باعتراض المركبات التي يقودها الضحايا، وافتعال فرضية ارتكابهم حادث دهس، واستدراجهم بالاستعداد للتنازل مقابل تعويض مالي لدفعهم لسحب مبلغ مالي للتعويض من أجهزة الصرف الآلي والتعرف على الأرقام السرية لبطاقة الصرف واستخدامها لاحقًا ببطاقات مزورة في عمليات سحب نقدي وشراء بواسطة نقاط البيع.

وتبين إثر تحريات أن العصابة اتبعت هذا الأسلوب في ارتكاب 4 جرائم في مدينة الرياض، واثنتين في محافظة الخرج ومنطقة القصيم، فيما تم إيقافهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.