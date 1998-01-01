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فيسبوك يلغي خطته الأهم.. و"يصدم" العالم النامي

الخميس 28 يونيو 2018 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يلغي خطته الأهم.. و"يصدم" العالم النامي



وكالات / سما /

ألغى موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خططه لبناء طائرة دون طيار (درون) تعمل بالطاقة الشمسية، تحلق على ارتفاعات عالية، لتتيح للعالم النامي الوصول إلى الإنترنت.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأربعاء، إعلان فيسبوك توقفه عن تصميم وبناء طائراته الخاصة بهذا الغرض.

وقال مدير الهندسة بالشركة يائيل ماغواير إن القرار جاء نتيجة لاهتمام شركات الطيران المتزايد في هذا المجال، الأمر الذي يعني أن جهود فيسبوك بهذا الشأن ستكون "زائدة عن الحاجة".

ويخطط فيسبوك الآن للعمل مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات لبدء توصيل الإنترنت في رحلات الطيران.

وكان مهندس الطيران البريطاني أندرو كوكس صمم الطائرة "أكويلا"، بعدما اشترت فيسبوك شركته في عام 2014 مقابل 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني).

و"أكويلا" كانت ضمن مشروع إنترنت دوت أورغ الذي هدف إلى "اتصال إلكتروني يجمع العالم"، وكان من المقرر تحليق الدرون على ارتفاع أعلى من الطائرات التجارية، ونقل إشارات الإنترنت المعتمدة على الليزر إلى محطات القاعدة على الأرض.

#فيسبوك

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