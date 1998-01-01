جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ابتكار روسي قد يشكل نواة كمبيوترات المستقبل

الخميس 28 يونيو 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار روسي قد يشكل نواة كمبيوترات المستقبل



وكالات / سما /

اخترع علماء من معهد كورتشاتوف الروسي نموذجا أوليا لمغناطيس يتألف من مثيل سيليكوني للغرافين، قد يشكل أساس أجهزة الكمبيوتر المستقبلية فائقة السرعة.

ونقل المكتب الصحفي للمؤسسة العلمية الروسية عن العالم، فياتشيسلاف ستورتشاك قوله: "اكتشفنا صنفا جديدا من المغانط ثنائية الأبعاد، قد يشكل أساس أجهزة الكمبيوتر المستقبلية".

ويبحث العلماء حاليا بنشاط عن أساليب بديلة لتخزين المعلومات، إذ إن الأنظمة المغناطيسية الخاصة بحفظ المعلومات بلغت حدها.

ويشير العالم الروسي وزملاؤه إلى أهمية استخدام المواد المغناطيسية المسطحة تماما، والتي يمكن التحكم بمواصفاتها على مستوى أرفع وأدق مما هو عليه لدى مثيلاتها، وإمكانية حل المشكلات التقنية لحواسيب المستقبل عن طريقها.

واخترع العلماء في الآونة الأخيرة بضعة نماذج من المغناطيس ثنائي الأبعاد باستخدام مواد تشبه الغرافين، واكتشفوا عددا من المواصفات الغريبة، لم تتنبأ بها أية نظرية بوجودها.

ويمكن أن تشكل تلك النماذج أساس جيدا لأجهزة الكمبيوتر المستقبلية التي ستستهلك طاقة أقل بمرات من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية وستكون أسرع منها أضعافا.

#ابتكار روسي #المستقبل #نواة

أخبار ذات صلة

860x484

كمبيوترات "آبل" تساعد مستخدميها على النوم ليلاً

ابتكار شاحن يعمل لاسلكياً

1-908081

ابتكار لمكالمات خاصة لا يسمعها الآخرون

بي

ابتكار للتخلص من إزعاج الزملاء في العمل

ابتكار ذاكرة فلاش بحجم تخزين لا نهائي

ابتكار كاميرا تكشف المرض العقلي من حركة العين

الأكثر قراءة اليوم

التعمري لـ"سما : قريع المسؤول الوحيد الذي زارني والرجوب أخطأ بقوله ان كل مليارات الامارات ما بترجع دحلان

تقدير إسرائيلي: واشنطن تدخل على خط ترشيح ورثة لعباس وهؤلاء ابرزهم ..

والدة الجندي "أرون شاؤول" تهدد حكومة نتنياهو وتدعو لتقديم مساعدات لغزة

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل الحرب على غزة الى حين!

فيديو.. كوريا الجنوبية تُذل المنتخب الالماني وتخرجه من الدور الاول في المونديال

قيادي في حماس: الحركة لم تعلن موقفا من "عرض ليبرمان" قبل تلقيه رسميا

اسعار العملات

الأخبار الرئيسية

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة

السفير القطري مع هنية

معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص

غرينبلات - ارشيف

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

غزة -ارشيفية

مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننجر خلف تصعيد حماس... ومساعدات لغزة قريباً