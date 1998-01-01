نادي الإرسال ينظم بطولة "نجوم المستقبل"

رام الله / سما /

برعاية حصرية من شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي، ينظم نادي الإرسال الرياضي يوم غد الجمعة، بطولة "نجوم المسقبل" في سداسيات كرة القدم من الفئة العمرية 2004-2005.

وتجري فعاليات البطولة على ملعب مدرسة النجاح بالبيرة بمشاركة ثمانية فرق هي: الارسال، ومؤسسة شباب البيرة، وثقافي البيرة، ونادي كفر نعمة، ونادي الشرفة وسطح مرحبا، وإسلامي رام الله، وأكاديمية رام الله، وجبع.

وقسمت الفرق المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق: مؤسسة البيرة، واسلامي رام الله، وأكاديمية رام الله، والارسال.

بينما ضمت الثانية فرق: ثقافي البيرة، وكفر نعمة، وجبع، والشرفة وسطح مرحبا. وأعرب عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عن اعتزاز الشركة بتقديم الرعاية لبطولة "نجوم المستقبل" وذلك في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة الرياضية.

وأكد الهندي على حرص الشركة على دعم الأندية الرياضية المحلية وتمكينها من احتضان الناشئين والأشبال لما فيه تنمية لقدراتهم البدنية والذهنية.

ووجه الدكتور محمد شاهين رئيس نادي الارسال شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي لرعايتها البطولة.

من جهة أخرى تواصل شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مشاركتها لأجواء الحماسة والمنافسة التي يعيشها الجمهور الفلسطيني خلال فترة كأس العالم 2018، حيث تعرض الشركة مباريات مونديال روسيا عبر شاشة عرض عملاقة عالية الجودة، وذلك ضمن جولة شاحنة كوكاكولا GO LED في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.