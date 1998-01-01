قسم الرياضة في بيرزيت يختتم دورتي تدريب في تحكيم السلة والطائرة

رام الله / سما /

اختتم قسم التربية الرياضية في جامعة بيرزيت دورتي تدريب في تحكيم كرة السلة وكرة الطائرة بمشاركة طلابية كبيرة وفاعلة وباشراف قسم التربية الرياضية بالجامعة رافي عصفور ود.اياد عبد الله ومدربون اجانب من FCA وحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خضر ابو عبارة ود. وليد شاهين بالاضافة الى المحاضرين الدوليين .

وكانت انطلقت دورة تدريب التحكيم بكرة السلة يوم الاثنين واختتمت الاربعاء بعدما تم اعطاء التطبيقات العملية والنظرية للمشاركين ،من خلال التعريف ببعض القواعد النظرية والية وميكانيكية التحكيم، والتركيز على طريقة إعطاء الإشارات والاخطاء التحكيمية والوقوف على اهم الأخطاء التي يمكن ان تحدث من قبل عناصر اللعبة.

واختتمت باعطاء حالات تحكيمية عملية داخل القاعة ممكن حدوثها خلال المباراة وطريقة تصرف الحكم معها، فالدورة التدريبية تركز على حكم الساحة اكثر من حكم الطاولة.

وجرت الدورة التدريبية لتحكيم كرة الطائرة باشراف المحاضر والمختص بكرة الطائرة رافي عصفور بمشاركة 65 مشاركا ومشاركة فيما شارك بدورة السلة 55 مشاركا ومشاركة.

وتم التركيز على قانون التحكيم بكرة الطائرة وتعديلاته وتغييراته من اجل خلق حكم كرة طائرة مستجد. فيما تم التركيز بالنسبة لكرة السلة على تغيير القوانين والتعديلات وتكملة المساق رقم واحد ومساق رقم اثنين للمشاركين وكذلك خلق حكام جدد من خلال التركيز على بعض المميزين ومتابعتهم مستقبلا لحاجة الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للحكام.

وتهدف جامعة بيرزيت من مثل هذه الدورات التدريبية الى توجيه الطلاب الى التحكيم في مختلف الالعاب الرياضية ضمن الخطة الجامعية لتطوير الطالب الذي يدرس التربية الرياضية في الجامعة، ومن اجل تخريج كفاءات متخصصة بالتحكيم والتدريب من خلال دورات متخصصة بكافة الالعاب الرياضية وقريبا سيتم عقد دورة تدريبية في تنس الطاولة .