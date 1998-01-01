استمرار فعاليات الأسبوع الوطني الأولمبي

رام الله / سما /

تواصلت فعاليات الأسبوع الأولمبي الوطني الفلسطيني، والذي يحمل شعار "الرياضة تجمعنا والقدس عاصمة فلسطين الأبدية"، احتفالاً بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتزامناً مع مختلف محافظات الوطن.

ونظّم الاتحاد الفلسطيني للفروسية مسير خيّالة في جنين انتهى عند مقبرة الشهداء العراقيين، وتمّ وضع إكليل من الزهور باسم اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، فيما قدّمت الدكتورة سبأ جرّار رئيس اتحاد الثقافة، محاضرة تعريفية لطلبة كلية الرياضة في جامعة النجاح حول الميثاق الأولمبي، كما استضافت جامعة النجاح بطولة بتنس الطاولة للسيّدات في كلية العلوم شارك فيها 25 طالبة، فيما احتضنت الصالة الرياضية في مركز صلاح خلف التابع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، نشاطاً رياضياً بكرة السلة للأطفال نظمه اتحاد كرة السلة.

واستكملت لجنة الشمال التابعة للجنة العليا للأسبوع الأولمبي، فعالياتها من خلال مهرجان رياضي في ملعب بلدية نابلس، شمل محطات حركية بكرة القدم بمشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة من أكاديميات الواعدين وماستر كوتش وباريس سان جيرمان، إضافة إلى عدة عروض رياضية قتالية مميزة، شارك فيها اتحاد التايكواندو والكاراتيه والكيك بوكسينغ، وعرض للدبكة الشعبية من خلال فرقة البيدر، واختتم النشاط بتكريم الشركاء في كافة النشاطات، ولجنة الشمال ممثلة برئيسها هلال أبو كشك ومقررها بشير محاميد، وكل من يوسف الزعبي وعلاء حالوب وبشار عبدالجواد وجمال شاكر وسمير عثامنة وسليمان العمد ووضاح عيسوي، إضافة إلى تكريم نادي المستقبل للمعاقين وتجمّع دواوين نابلس وغيرهم.

وضمن فعاليات الأسبوع وبأشراف اللجنة المقدسية قدمت قفازات نادي هلال القدس باشراف مدرب النادي المدرب الدولي سعيد مسك عروضا فنية عالية في رياضة الفن النبيل، من خلال بطولة أقيمت في صالة النادي .

وفي نفس السياق وضمن فعاليات الأسبوع تنظم اللجنة المقدسية بطولتي كرة سلة للشباب والأنسات في نادي دلاسال القدس ونادي أبناء بيت حنينا بأشراف المدرب المقدسي خالد بركات وذلك عصر الجمعة، وايضا بطولة كاراتيه وتايكواندو في صالات نادي أبناء بيت حنينا.

وشارك ناديا هلال القدس واهلي الرام المنضويان تحت راية اتحاد الجودو بالأسبوع الأولمبي الفلسطيني وقدموا عروضا قوية وشيقه.

رئيس اتحاد الجودو الفلسطيني نائب رئيس اتحاد دول غرب آسيا معاوية القواسمة، أشاد بجهود اللجنة الأولمبية الدولية في جميع المجالات، كما ثمن دور اللاعبين الفلسطينيين بلعبة الجودو ومشاركاتهم المثمرة الطيبة،على صعيد آخر قام الدكتور هدي ذويب ممثل الاتحاد الدولي بلعبة الجودو الذي أشرف على الانتخابات الفلسطينية في نفس اللعبة، بزيارة الى القدس الشريف برفقة امين سر الاتحاد خالد أبو ارميله، مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في اتحاد الجودو ناصر المحتسب وبطل فلسطين الحائز على منحة منظمة العمل الإسلامي في الجودو وسام أبو ارميله الذي يعتبر أحد ابطال فلسطين المرموقين.

أما في قطاع غزة فاحتضن نادي غزة الرياضي، عروضا قتالية للعبتي التايكواندو والكاراتيه للذكور والإناث، بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من كوادر العمل الرياضي وممثلي الاتحادات الرياضية.