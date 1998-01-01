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يواخيم لوف يعترف بفشله

الخميس 28 يونيو 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
يواخيم لوف يعترف بفشله



وكالات / سما /

اعترف المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف بفشله في بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد خروج المانشافت من دور المجموعات، حيث أكد إنهم لا يستحقون العبور لدور ال 16 .

المنتخب الألماني حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم ترك العديد من علامات الحيرة والدهشة وعدم التصديقة عندما خسر بالأمس من المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد ليودع كأس العالم من دورها الأول للمرة الأولى منذ 80 عام .

المنتخب الالماني احتل المركز الأخيرة في مجموعته التي ضمت المكسيك والسويد أيضاً، الألمان منذ بداية البطولة لم يطمئنوا جماهيرهم حيث خسروا من المكسيك ثم فازو بشق الأنفس وفي اللحظات الأخيرة على السويد .

لوف تحدث قائلاً : ” أنا اعرف أن ما حدث هو شئ تاريخي وسيحدث ضجة في ألمانيا، هذا الخروج سيتعلق بنا لفترة كبيرة، لقد ادركنا أن السويد متقدمة أمام المكسيك فكان علينا الإبقاء على الضغط واللاعب بجودة أعلى لكن هذا لم يحدث ” .

وتابع قائلاً : ” نحن نستحق الخروج من دور المجموعات مستوى لعبنا لم يؤهلنا لكي نصعد لدور ال 16 لم نؤدى أبسط الحلول في هذه البطولة، نحن لا نستحق الصعود لدور ال 16 ليس لأننا لم نكن نرغب في الفوز لكن لأننا لم نصنع فرص الفوز باللقاءات حتى نحن لم نتقدم في لقاء كان علينا دائما العودة من الخلف ” .

#يواخيم #الفشل

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