شوستر : المشكلة أن فرناندو هييرو ليس بمدرب !

وكالات / سما /

هاجم بيرند شوستر مدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وداليان يفانج الصيني الحالي، فرناندو هييرو أسطورة المرينجي، ومدرب منتخب إسبانيا الحالي، مشيرًا إلى أنه ليس بمدرب من الأساس.

وكان فرناندو هييرو الذي لم يتولى تدريب فريق من قبل سوى أوفييدو المتواجد بالدرجة الثانية الإسباني لمدة موسم واحد، وكان يعمل كمساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي أثناء فترة توليه مهام تدريب المرينجي من قبل.

ووقع الاختيار على فرناندو هييرو كي يكون المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا بعد إقالة جولين لوبيتيجي من منصبه كمدرب للاروخا قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات كأس العالم 2018المقام حاليًا على الأراضي الروسية.

وبالرغم من مستوى منتخب إسبانيا المتوسط في البطولة، إلا أن فرناندو هييرو نجح في التأهل مع الفريق لدور الستة عشر، بعدما تصدر مجموعته الثانية رفقة منتخبات المغرب، وإيران، والبرتغال.

ولكن شوستر تحدث عن تجربة فرناندو هييرو بشكل مختلف، حيث صرح حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “هناك شيئان أساسيان، واحد منهما هو أن فرناندو هييرو ليس بمدرب من الأساس”.

وأضاف “فرناندو هييرو ليست لديه الخبرة في مثل هذه الظروف، فمهام المدرب ليست مثل مهام اللاعب، عليك أن تتخذ القرارات بسرعة، وأن يكون لديك خطة محددة وواضحة”.

وتابع “لوبيتيجي رحل، وقام الاتحاد الإسباني بالتعاقد مع مدرب آخر، ولكن هييرو لم يستوعب الأمر بعد، بالنسبة للتغييرات، والخطط، ماذا يمكن أن يحدث خلال المباراة، ماذا سنفعل إذا حدث أمرًا ما، ما الذي يفعله المدرب قبل المباراة وحتى انطلاق صافرة النهاية، والأوراق الرابحة المتواجدة على دكة البدلاء، كلها أمور يجب أن يعلمها هييرو”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا في دور الستة عشر بالمونديال بصاحب الأرض روسيايوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر يوليو القادم.