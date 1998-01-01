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تألق ألكساندر جولوفين لا يثير الدهشة في برشلونة

الخميس 28 يونيو 2018 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تألق ألكساندر جولوفين لا يثير الدهشة في برشلونة



وكالات / سما /

اشار تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية أن تألق نجم المنتخب الروسي ألكساندر جولوفين لا يثير الدهشة لدي مسئولين برشلونة فاللاعب كان من ضمن خطط الفريق في لموسم الماضي لتدعيم خط الوسط .

 

جولوفين صاحب ال 22 عام تألق بشكل لافت في كأس العالم بعد ما سجل هدف وصنع اثنان في لقائين مع المنتخب الروسي في دور المجموعات، لكن لاعب سيسكا موسكو كان موجود في تقارير المدير التنفيذي السابق لبرشلونة روبرت فيرنانديز ومساعده أوربانو أورتيجا .

فيرنانديز و ارتيجا اللذان رحلوا عن القيادة الإدارية لبرشلونة تابعوا جولوفين في مباراة كاملة في الموسم الماضي مع سيسكا موسكو، في الوقت الحالي يسد المدير التنفيذي الجديد لبرشلونة إيريك أبيدال ومساعده رامون بلانز لإعادة ملف جولوفين للواجهة .

لكن هناك عقبتين في طريقة جولوفين و فائدة واحدة، الفائدة هى سعره فلن يتخطى سعر اللاعب حاجز 30 مليون يورو في وقت يسعى فيه البارشا لتدعيم عدد من المراكز الأخرى على مستوى الدفاع .

العقبة لأولى هى أن اللاعب قد لا يكون مناسب للتكيف مع طريقة لعب برشلونة والثانية هى أن تاريخ اللاعبين الروس في الدوري الأوروبية لا يبشر بنجح جولوفين في إسبانيا .

فاللاعب لا يحدث الإنجليزية بتاتاً، كذلك لم ينجح اللاعبين الروس الذين احترفوا في الدوري الإنجليزي بعد يورو 2008  بشكل مبهر وهما بافليوتشينكو مع توتنهام، أندريه أرشافين مع ارسنال ويوري جيركوف مع تشيلسي .

بل أن برشلونة يرى مثال عدم تأقلم دينيس تشيرتشيف في إسبانيا هو خير مثال .

#ألكساندر جولوفين #برشلونة

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