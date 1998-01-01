تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب إنجلترا أمام منتخب بلجيكا

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزي عن إجراء جاريث ساوثجيت مدرب منتخب الأسود الثلاثة الكثير من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستواجه منتخب بلجيكا مساء اليوم.

وسيلاقي منتخب إنجلترا منافسه منتخب بلجيكا مساء اليوم الخميس، ضمن ختام مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

وضمن منتخبا إنجلترا، وبلجيكا التأهل للدور المقبل بعد فوزهما في اللقائين السابقين أمام تونس، وبنما، ولقاء اليوم سيكون لتحديد متصدر هذه المجموعة السابعة.

وتحدث ساوثجيت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلجيكا المرتقبة قائلاً “كل لاعب، ومنهم الـ 12 لاعب الذين لم يشاركوا بعد بالمونديال من الطبيعي أن يرغبوا في اللعب”.

وأضاف “أعتقد بأن الأداء سيكون قويًا، حيث يتمتع اللاعبون الذين يشاركون لأول مرة بصفة أساسية بدوافع عديدة تجعلهم يقدموا أفضل ما لديهم”.

وأشار ساوثجيت في مؤتمره الصحفي بأنه سيقوم بالعديد من التغييرات في لقاء بلجيكا، وأكدت “الدايلي ميل” بأن رحيم ستيرلنج لن يلعب كأساسي في هذه المباراة، وسيكون ماركوس راشفورد بديله.

وأكملت الصحيفة أن من المقرر أيضًا مشاركة إيريك داير في خط الوسط، وجايمي فاردي بالهجوم بجانب هاري كين الذي سيستمر كأساسي مع إنجلترا.

يذكر أن أول هذه المجموعة سيلاقي ثاني المجموعة الثامنة، بينما سيلاقي ثاني المجموعة السابعة متصدر المجموعة الثامنة.