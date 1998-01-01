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اللجان الشعبية للاجئين ترفض الصفقات المشبوهة ونؤكد ان قضية اللاجئين سياسية وليست انسانية

الخميس 28 يونيو 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 أصدرت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة بياناً صحفياً قالت فيه انها تتابع على مدار الساعة مؤتمر المانحين والممولين المنعقد في نيويورك واضعين الأمال ان يكون حبل النجاة لنا كلاجئين وكإدارة الأونروا بتوفر العجز المالي البالغ 250" مليون دولار"

وقالت اللجان الشعبية ان النتائج كانت مخيبة للآمال حيث لم يستطيع المجتمعين من توفير دون 25% من العجز وبذلك تستمر الأزمة المتفاقمة والتي تؤكد ان هناك ضغوطات تمارس على هذه الدول لعدم تغطية العجز من قِبل الإدارة الأمريكية مما سيكون الأثر الكارثي على جموع اللاجئين في مناطق عمليات الأونروا الخمس ( غزة – الضفة – الأردن – لبنان – سوريا ) وخصصت بالذكر اللاجئين في قطاع غزة حيث يعيش قطاع غزة واقع اقتصادي سيئ للغاية.

وأكدت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة على موقفها موقفنا الثابت والذي يطالب الأمم المتحدة منذ سنوات ان تكون موازنة الأونروا معتمدة وثابتة ومتابعة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتُقر بشكل سنوي إسوةٍ بكل المؤسسات الدولية ، ولا تبقى مرتبطة بأهواء ومزاجيات الدول الممولة والمانحة للأونروا والتي تربط تمويلها بمواقف سياسية كما ظهر واقعياً في الأونة الأخيرة من قِبل الإدارة الامريكية بوقف تمويلها للأونروا وحذرت اللجان الشعبية من تحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية الى قضية إنسانية حيث بدأت الإدارة الامريكية بإظهار مواقفها الحالية المتباكية على واقع اللاجئين في قطاع غزة وتطالب بحلول إنسانية لهم .

وأفادت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة على انه إذا كان لدى الإدارة الامريكية أي مشاريع للتدخل الإنساني للاجئين في قطاع غزة فبوابة هذه المشاريع معروفة ولا يوجد غيرها وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وما دون ذلك فهي مشاريع مشبوهة هدفها الأساسي تصفية قضية فلسطين واسقاط حق اللاجئين الذي كفلته المؤسسات الدولية وهي في الاصل لا تخدم جموع اللاجئين وستكون مرفوضة من قِبلنا وبقوة كما رفضناها بالسابق.

كما طالبت اللجان الشعبية جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الى اشعال وتيرة الاعتصامات الرافضة للتقليصات المتعمدة من خلال التظاهر السلمي في الداخل والخارج امام المؤسسات والمحاكم الدولية، وتلبية دعوات اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في كافة المخيمات التي بدورها مستمرة على مدار الساعة في اعتصاماتها الرافضة لهذه السياسة التي تسلب حقوق اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده.
 

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