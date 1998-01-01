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لأول مرة: مجندات سيخدمن في وحدة المدرعات التابعة للجيش الاسرائيلي

الخميس 28 يونيو 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة: مجندات سيخدمن في وحدة المدرعات التابعة للجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

انهى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تدريب أول اربع مجندات للخدمة في وحدة سلاح المدرعات بنجاح، حيث من المخطط أن يؤدين مهمة قيادة الدبابة ضمن النشاطات العسكرية على الحدود الإسرائيلية.

النموذج التجريبي لدمج الفتيات في سلاح المدرعات بدأ في تموز/يوليو 2017 ، حيث تم اختيار الأربعة من مجموعة ضمت 15 مجندة بدأت البرنامج التدريبي كمحاربات في كتيبة المشاة على مدار شهرين، وفي حال صادق الجيش الاسرائيلي على دمجهن في سلاح المدرعات، ستصبحن اول قادة دبابات من النساء في الجيش الإسرائيلي.

وأعرب قائد سلاح المدرعات الجنرال غاي حاسون عن رضاه من انهاء المجموعة البرنامج التدريبي بنجاح.

واعتمادا على التجربة التي خاضتها المجندات فان قيادة الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن تتخذ وتحسم قرارها بشأن تأسيس مسار خاص للفتيات المحاربات، ويتجه اتخاذ القرار منحى إيجابيا جدا، والجيش الإسرائيلي يعتقد ان دمج الفتيات في فرق الدبابات في القتال على الحدود فقط ستمنح الجيش مزيدا من المرونة وستتيح توجيه طواقم محاربين للتدريب بصورة وفترة زمنية أكثر استعدادا لاي حرب.

#مجندات #جيش الاحتلال

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