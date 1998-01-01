قلقيلية : المحافظ يلتقي وفدا بريطانيا برلمانيا ويطلعه على واقع المحافظة

قلقيلية / سما /

اطلع اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اليوم وفدا من حزب العمل البريطاني حل ضيفا على دائرة شؤون المفاوضات على واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية الظالمة المتمثلة بجدار الفصل العنصري والاستيطان، رافقهم اشرف الخطيب وفاتنة هودلي من دائرة شؤون المفاوضات وساهر عيد من اللجنة الوطنية لتسجيل أضرار الجدار.

جاء ذلك خلال لقائه الوفد في مكتبه اليوم بحضور عضو المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحيم برهم، والدكتور باسم الهاشم نائب رئيس بلدية قلقيلية، ونائب رئيس الغرفة التجارية حسن شقيرو.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به دائرة شؤون المفاوضات شاكرا لهم استضافتهم هذا الوفد الذي زار المحافظة للاطلاع على واقعها، مؤكدا على أهمية الزيارة ، مطلعا الحضور على الآثار الكارثية لوعد بلفور على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا الوعد المشؤوم أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، مطالبا الحكومة البريطانية بالتكفير عن الخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال الاعتراف بالحق الفلسطيني المتمثل بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول واقع المحافظة والمتعلقة بالاعتداءات اليومية للمستوطنات وامتداد جدار الفصل العنصري وآثاره التدميرية على حياة المواطن والأرض الفلسطينية، مستعرضا ما تقوم به المستوطنات من تدمير لكل ما هو فلسطيني، كما استعرض واقع الزراعة في المحافظة واستهدافه إسرائيليا خاصة الأراضي المعزولة خلف جدار الفصل العنصري والآليات المتبعة في الدخول والخروج منها.

وأشار المحافظ إلى واقع مدينة قلقيلية ذات الكثافة الأعلى سكانيا في العالم وهذا جاء نتيجة لجدار الفصل العنصري الذي يطوق المدينة من جهاتها الأربعة، والتي يرفض الاحتلال توسع مخططتها الهيكلي، استجابة لرغبة قادة المستوطنين الذين يسرقون الأرض بتعليمات من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.

وأكد المحافظ .. أن الشعب الفلسطيني بالرغم من الألم لم يفقد الأمل وهو تواق للسلام وينتظر إرادة دولية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتهم عبر الوفد عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية شاكرين المحافظ على حسن الاستقبال، آملين أن يعم السلام هذه الأرض وينعم الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة، واعدين بنقل مشاهداتهم إلى المجتمع البريطاني.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة في مناطق متعددة من المحافظة اطلعوا خلالها على الآثار الكارثية لجدار الفصل العنصري والاستيطان، كما قام الوفد بزيارة لمصنع بن الرشيد اطلعوا خلالها على قصة النجاح التي يحققها الشعب الفلسطيني بالرغم من الاحتلال وعنصريته.