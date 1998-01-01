الحمد الله يبحث مع ميلادينوف آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لبحث آخر التطورات السياسية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على استمرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في تلبية احتياجات ابناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، لا سيما في قطاع غزة، ومساندة الأونروا، ودعم الحكومة المستمر لتنفيذ المشاريع الحيوية في غزة خاصة في قطاعات الطاقة والمياه.

وشدد الحمد الله في هذا السياق على أن أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية لن ينجح إذا كان على حساب حقوق ابناء شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وحقوقنا المشروعة، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".