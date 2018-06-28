لجنة تنظيم السوق تغلق مطعماً يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية في اريحا

اغلقت لجنة تنظيم السوق الداخلي في محافظة اريحا ممثلة ( بالضابطة الجمركية، مديريات الاقتصاد، الزراعة، الصحة، والبلدية ) اليوم الخميس 28/6/2018 وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية مطعماً يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية وبداخله مواد تموينية تالفة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط المطعم خلال القيام بجولة مشتركة للجنة تنظيم السوق الداخلي بالمحافظة يوم أمس وبعد التفتيش والفحص تبين انه يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية ووجود اطعمة ومواد تموينية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، تم التحفظ على المضبوطات من لحوم ومواد تموينية، وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم تم اغلاق المطعم واتلاف المضبوطات لحين تصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية وتحسين بيئة العمل من معدات وماكنات تستخدم لاعداد وطهي الوجبات، واستكمال الاجراءات القانونيه اللازمة.