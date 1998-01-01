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جامعة بيرزيت .. الأولى محلياً حسب تصنيف دولي

الخميس 28 يونيو 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت .. الأولى محلياً حسب تصنيف دولي



رام الله /سما/

تصدرت جامعة بيرزيت الجامعات المحلية في القائمة التصنيفية الجديدة لموقع Webometrics، الصادرة في حزيران 2018، التي تستند لمعطيات منصة الباحث العلمي (GoogleScholar) لعدد الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية، وتحوي ما يزيد على خمسة آلاف جامعة من مختلف دول العالم.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحافي، أمس، أنه تبعاً للمعطيات المعلنة فقد نجحت عشر جامعات محلية في دخول القائمة، جاءت جامعة بيرزيت في مقدمتها، والحادية والثلاثين بين الجامعات العربية المدرجة في القائمة، وحلت في المرتبة 1615 عالمياً.

ويستند هذا التصنيف لعدد الاقتباسات التي حصلت عليها الأبحاث العلمية المنشورة لأساتذة الجامعات الذين لديهم حسابات معلنة على منصة الباحث العلمي.

وتم ترتيب الجامعات بناءً على مجموع عدد الاقتباسات للعشرة أساتذة الأوائل في كل جامعة، مع استثناء الأول من كل قائمة من أجل الحصول على تمثيل أفضل لمستويات الجامعات، وتبعاً لذلك فقد بلغ مجموع الاقتباسات لأساتذة جامعة بيرزيت المشمولين ضمن الإحصائية 28211 إشارة اقتباس، بزيادة 17.6% مقارنة بنسخة التصنيف السابقة. فيما بلغ عدد الاقتباسات لأساتذة الجامعة الفلسطينية التالية 19605 وجاءت بذلك في المرتبة 1969 عالميّاً.

وبهذا الإعلان، تكون جامعة بيرزيت قد حصلت على الترتيب الأول محلياً للمرة الخامسة على التوالي ضمن نفس القائمة، حيث تعتبر الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية مؤشراً مهمّاً لجودة وتأثير تلك المنشورات.

يذكر أن معدل الاقتباسات للمقالة العلمية الواحدة لمنشورات جامعة بيرزيت بلغ 20.1 بحسب قاعدة بيانات Scopus)) ذائعة الصيت، وهو يزيد على ضعف معدل عدد الاقتباسات للمنشورات الصادرة من فلسطين بشكل عام والذي يبلغ 9.5 للمقالة العلمية الواحدة، ويأتي ذلك بالتوازي مع الازدياد المطرد لعدد منشورات الجامعة، حيث يعتبر تميز الإنتاج البحثي أحد العوامل المهمة التي أهلت جامعة بيرزيت لدخول القائمة العالمية لتصنيف QS الذي أعلنت معطياته مؤخراً.

#بير زيت #جامعات #الاولى

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