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الأمير وليام يتجول في القدس ويزور الأقصى وكنيسة "مريم" (صور)

الخميس 28 يونيو 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير وليام يتجول في القدس ويزور الأقصى وكنيسة "مريم" (صور)



القدس المحتلة / سما /

تجول الأمير وليام الخميس، في أروقة المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية كبيرة.


ويزور الأمير وليام المسجد الأقصى المبارك، ثم يزور كنيسة "مريم" في جبل الزيتون في القدس ليقدّم تعازيه على قبر الأمير "أليس" جدّته الأعظم التي دفنت في القدس المحتلّة.

وكان الأمير وليام وصل الاثنين الماضي إلى "تل أبيب" قادمًا من عمّان، في أول زيارة رسمية لأمير من الأسرة البريطانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة بناء على طلب من الحكومة البريطانية.


والتقى دوق كامبريدج برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، فيما التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الأربعاء، ولم يحاول الأمير البريطاني إبداء رأيه أو مواقفه السياسية.

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