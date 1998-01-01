الناصرة: مناشدة بالمساعدة والبحث عن شقيقتين بعد اختفائهما

وكالات / سما /

ناشدت عائلة الشقيقتين نيسم دفراوي (14 عاما) وندى دفراوي (12 عاما) من سكان مدينة الناصرة، المواطنين العرب في الداخل المحتل، بمساعدتها في أعمال البحث عنهما، لإعادتهما إلى منزل أسرتهما بخير وسلامة.

وقالت عائلة الفتاتين إنهما فُقدتا منذ 6 أيام، وإنها فقدت جميع وسائل الاتصال بهما، وطلبت مساعدتها في البحث عنهما.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتيها المفقودتين أو أي تفاصيل أخرى عنهما إبلاغها فورا، من أجل إعادتهما إلى أحضان الأسرة.

وتمر العائلة بلحظات صعبة جدا وسط مشاعر القلق والخوف التي تسيطر عليها منذ اختفاء ابنتيها.