شاهد .."المنطاد الحارق" لتوسيع بقعة النار الغزية لمسافة 40 كم

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي انه جرى الدفع بفرق اطفاء جديدة على حدود قطاع غزة للتعامل بفعالية مع الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة، لا سيما بعد تهديد حركة حماس بتوسيع نطاق الطائرات لتصل الى مدى 40 كيلو متر.

ونشر نشطاء فلسطينيون فيديو ببالون حارق قالوا انه يصل لمسافة أربعين كيلو متر، وأطلق النشطاء الفيديو من شرق رفح جنوب قطاع غزة مهددين بتوسيع بقعة النار ردا على الاعتداءات الاسرائيلية.

كما حمل البالون او المنطاد كما سموه شعارات بالعبرية اضافة الى اسم الوحدة التي أطلقته وهم أبناء الزواوي نسبة للمهندس التونسي الذي اغتاله الموساد بتهمة مساعدة غزة.

وذكرت مصادر في قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية لموقع "واللا" العبري أن الجمع بين مختلف العناصر مفيد جدا في السيطرة على الحرائق التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى 32 حريقا في اليوم الواحد.

ومن أجل الاستعداد بفعالية أكبر لإمكانية قيام حماس بتنفيذ تهديداتها في الأسابيع المقبلة، قرر جيش الاحتلال الدفع بفرق احتياطية إضافية من رجال الإطفاء، والتي ستستخدم شاحنات إطفاء جديدة تم شراؤها في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لمصادر في القيادة الجنوبية، "شملت الخطوة الأولى تعيين فرق اطفاء قبل أسبوعين، وبعد ان اثببتت فعالية ، تقرر تعيين 15 فريقًا اخرا في المرحلة الثانية، في ضوء تزايد اطلاق البالونات المشتعلة تقرر التوصية بتجنيد المزيد من رجال الإطفاء البرتقاليين ".

وبناءا على التوصيات قرر الجيش الاسرائيلي تجنيد فرق احتياطية إضافية من أجل الوصول إلى 27 فريقًا، وتم تحديثهم وتدريبهم على المعدات الجديدة قبل نشرهم في الميدان. وقال مصدر عسكري للموقع المذكور "ستجري خلال الأيام القليلة القادمة تقييماً للوضع من أجل التفكير في تعيين فرق إضافية".