"الصحة" و"مفتاح" توقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقعت ووزارة الصحة ممثلة بوزيرها د. جواد عواد، مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ممثلة بـ د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي للمؤسسة، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

يأتي توقيع المذكرة في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج، وبدعم من منظمة أوكسفام.

وتمثل المذكرة فاتحة للتعاون بين "مفتاح" والوزارة في مجالات شفافية الموازنة العامة وسياسات الانفاق الحكومي نحو تعزيز استجابته لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار أكد وزير الصحة د. جواد عواد على استراتيجية الوزارة في المضي قدماً في تعزيز شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها "مفتاح" لما في ذلك من أهمية لخدمة المجتمع الفلسطيني.

بدورها، أكدت د. ليلي فيضي أن من أهم أسس الديمقراطية هي الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات العامة، وفي مقدمتها السياسة المالية.

وفي إطار التعاون مع الوزارة، تم عقد دورة متخصصة مشتركة من قبل مؤسسة مفتاح ووزارة الصحة، في مجالات الموازنة العامة والموازنة التشاركية وموازنة المواطن. وتمخض عن ذلك إصدار أول موازنة مواطن لوزارة الصحة للعام 2018.

يذكر أن موازنة المواطن هي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بالوزارة، تلخص سياسات وتوجهات وأولويات الوزارة للسنة المالية القادمة، معبراً عنها بالأرقام الواردة في الموازنة المعتمدة.

ويأتي التعاون مع وزارة الصحة بعد نجاح جملة من الاتفاقيات والتعاون قامت بها "مفتاح" مع كل من وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي.