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نادي الأسير: شهادات لأسرى قاصرين تعرضوا للتنكيل خلال عملية اعتقالهم

الخميس 28 يونيو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقل محامي نادي الأسير الفلسطيني خلال زيارة أجراها لأسرى قاصرين في معتقل "عوفر" شهادات عن تعرضهم للتنكيل والضرب على يد قوات الاحتلال خلال عملية اعتقالهم.

وذكر الأسير الفتى خليل محمد الخطيب (15 عاماً) من بلدة ابو ديس أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديداً رأسه، مستخدمة أعقاب البنادق، حيث استمروا بضربه حتى سال الدم من رأسه. علماً أن الفتى الخطيب اُعتقل في تاريخ الخامس عشر من أيار/ مايو 2018. وقد صدر بحقه حكم بالسّجن الفعلي لمدة ثلاثة شهور.

وأفاد الأسير أحمد هاني سعادة (17 عاماً) من بلدة حلحول أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلته الساعة الثالثة ونصف فجراً من تاريخ السابع من أيار/مايو 2018، واعتدوا عليه بالضرب المبرح على أنحاء جسده كافة، قبل أن يتم نقله لاحقاً  إلى معتقل "عتصيون".

كذلك تعرض الأسير منذر محمد أبو شما (17 عاماً) من بلدة بيت دقو للضرب المبرح تسبب له بجروح في الوجه وبجانب العين اليمنى وفي الظهر، ولم يكتفوا بذلك بل استمروا بشتمه خلال عملية اعتقاله التي جرت في تاريخ الحادي عشر من أيار/ مايو 2018 إلى أن تم نقله لاحقاً إلى تحقيق "عطروت" ثم إلى معتقل "عوفر".

#نادي الأسير

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