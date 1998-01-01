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معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص

الخميس 28 يونيو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : السفير القطري يبحث مع حماس اقامة ميناء في قبرص



وكالات

 قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن السفير القطري محمد العمادي، سيجمتع مع قيادة حركة حماس، وسيعرض مقترحًا لإقامة ميناء بحري في قبرص يخدم قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن إبرام صفقة تبادل أسرى ما بين حماس وإسرائيل، ضمن جدول زيارة العمادي، مشيرة إلى أنه عبر الوساطة القطرية، وضعت إسرائيل شروطًا استباقية لإبرام الصفقة، يتصدرها "عدم الموافقة على أي شروط حمساوية لإبرام الصفقة، وعدم إطلاق سراح 46 فلسطينيًا، اعتقلتهم إسرائيل بعد انجاز صفقة شاليط.

وأكدت الصحيفة أن صفقة التبادل لن تجري على غرار صفقة شاليط، ولن يكون هناك التزام إسرائيلي بهدنة طويلة المدى مع حماس، ولن تكترث إسرائيل بتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، طالما لم تبرم صفقة لتسليم حماس جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.

#السفير القطري #حماس #ميناء

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