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إدارة معتقل "هشارون" تماطل في علاج الأسيرة إسراء جعابيص

الخميس 28 يونيو 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقل نادي الأسير الفلسطيني عن  الأسيرة إسراء جعابيص (32 عاماً)، من القدس، أنها بحاجة لإجراء عدّة عمليات جراحية، وأن إدارة معتقل "هشارون" الإسرائيلي تماطل في تحويلها إلى المستشفى.

وبيّنت الأسيرة جعابيص خلال زيارة محامي نادي الأسير لها في المعتقل؛ أنها بحاجة لعمليات جراحية وتجميلية في اليدين والأذن والوجه، وبحاجة لعلاج في الأسنان، إضافة إلى ضرورة تزويدها ببدلة تبريد الحروق.

وأشار نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسيرة جعابيص بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015؛ بعد إطلاق النار على سياراتها، ما أدى الى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوّهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، وحكمت سلطات الاحتلال عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، علماً أنها أم لطفل.

#هشارون #نادي الأسير

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