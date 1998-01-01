"خدمات الطفولة" و "التيسير للزواج" تنظمان محاضرة تثقيفية صحية للنساء

وكالات / سما /

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية وجمعية التيسير للزواج والتنمية، اليوم محاضرة تثقيفية صحية لفئة النساء في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع مركز التثقيف الصحي.

حيث شملت المٌحاضرة، الحديث عن الصحة الإنجابية للأسرة وإيضاح بعض التحديات التي يواجهها الناس في أوقات مختلفة من حياتهم كالأمراض المختلفة، بالإضافة لتعزيز دور الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الإمدادات الصحية مثل الأدوية الخاصة بالحمل.

وأوضحت رضا عبدالعال من التثقيف الصحي خلال المُحاضرة، كيفية تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم بما يضمن غذاء صحي متكامل، والتركيز على شرب المياه والبروتينات والفيتامينات، مشيرة إلى العلاقة بين التغذية و إمكانية الإصابة بالأمراض، و ضرورة ممارسة رياضة المشي.

من جهتها أعربت وسام المدهون من خدمات الطفولة، عن شكرها لمركز التثقيف ولجمعية التيسير على جهودهم المتواصلة في تنمية وتثقيف المرأة الفلسطينية، وتبصيرها بآليات للتعايش مع الظروف الصعبة التي تمر بها في قطاع غزة المحاصر.